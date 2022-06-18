النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا عقار الوايلى المنهار

كتب سليم على

صرحت النيابة العامة في جنوب القاهرة، بدفن 6 ضحايا لقوا مصرعهم إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلى.

كشفت المعاينة الأولية للنيابة، أن المنزل انهار على عدد من السيارات وهشمها، كما تصدع عقاران مجاوران، وتم إخلاؤهما من السكان، كما تبين صدور قرار بترميمه منذ فترة ولم ينفذ.

وقال سكان المنطقة، إن العقار المنهار صادر له قرار ترميم منذ سنوات ولم يتم التنفيذ، وكنا نتوقع سقوطه بسبب سوء حالته، وحذرنا السكان من قبل بضرورة مغادرة العقار.

كانت محافظة القاهرة، شكلت لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ب (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية