اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تستدعى شهود عيان لسؤالهم حول عقار الوايلى المنهار

السبت، 18 يونيو 2022 11:57 ص
النيابة تستدعى شهود عيان لسؤالهم حول عقار الوايلى المنهار عقار الوايلى المنهار
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استدعت نيابة الوايلى الجزئية، شهود عيان لسؤالهم حول  العقار المنهار المكون من 5 طوابق بحارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر التابعة لدائرة قسم الوايلى، والذى أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين لاستكمال التحقيقات. 
 
وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث  لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.
 
وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.

عقار الوايلى

امن القاهرة

المحافظة

انهيار عقار الوايلى

الوايلى

البحث عن ضحايا

اليوم السابع بلس

عقار الوايلى المنهار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة