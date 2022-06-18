المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين حضوريا والخامس غيابيا لانضمامهم لجماعة محظورة

البحيرة – ناصر جودة

قضت الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحى، بجلسة اليوم 18 يونيو 2022 في القضية المعروفة بقضية (تظاهرات الغربية) والمتهم فيها سبعة وعشرون متهما وفقا لأمر الإحالة من أعضاء الخلايا النوعية بطنطا والمحلة الكبرى وزفتى، وهي قضية انضمام المتهمين أعضاء من خلية الغربية الإرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

بالحكم حضوريا على كل من المتهمين المتهم الأول (الأول بأمر الإحالة)

والثاني ( السادس بأمر الإحالة )

والثالث ( الثالث بأمر الإحالة )

والرابع ( السادس والعشرين بأمر الإحالة ) وغيابيا للخامس ( السابع والعشرين بأمر الإحالة ) بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات عما أسند إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية وباعتبار الحكم الغيابي الصادر في 6/2/2022 الصادر بحق المتهم الاخير مازال أثره قائما .

وكانت أُحيلت القضية للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمون بانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب لأجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.



الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون