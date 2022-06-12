محاكمة 17 متهما بمجموعة الردع التابعة لداعش السبت المقبل

البحيرة – ناصر جودة

تنظر الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، خلال جلسة السبت المقبل، قضية مجموعة الردع والتي تم تأجيلها بناء على طلب الدفاع لحضور المحامي الأصيل، والتي أحيلت إليها خلال الشهر الماضى، والمتهم فيها سبعة عشر متهما، وفقا لأمر الإحالة، وتتضمن القضية إقرارات المتهمين بالتحقيقات، باعتناقهم أفكارًا جهادية قوامها الخروج على الحاكم، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم.

كذلك تأسيس مجموعة الردع المسلحة التابعة لتنظيم داعش لتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والكنائس، وقد حضر الدفاع عن المتهمين المحبوسين وطلب آجلا لحضور المحامي الأصيل والاستعداد للمرافعة والمحكمة استجابت لطلبه وقررت التأجيل لجلسة السبت 18/6.

وتعقد الدائرة جلساتها، السبت المقبل، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر كل من أشرف حسن ومحمد صبحى.