المستشار الألماني: أوكرانيا بحاجة إلى وضع "الدولة المرشحة" في الاتحاد الأوروبي

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، إن أوكرانيا بحاجة إلى وضع "الدولة المرشحة" في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيتم بحث ذلك في بروكسل الخميس المقبل، وأن دول الاتحاد الأوروبي "ستحاول الحصول على 27 صوتا بـ" نعم " على قرار محدد ومشترك مما قد يفتح المجال لهذا الأمر أيضا".

وأكد شولتز - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مضيفا "روسيا هاجمت أوكرانيا مما يعني أن الحرب تدور مرة أخرى في أوروبا ولقد مات الكثير من الناس بالفعل ودُمرت منازل ومدن وقرى كثيرة".

وأوضح أنه في زيارته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كييف شهد الدمار الذي تسبب فيه الروس هناك وعلق قائلا إن الأمر كان "رهيبا".

ووفقًا للمستشار الألماني، ستستمر أوروبا في إظهار تضامنها مع أوكرانيا، مضيفا "سوف نستمر في توفير الموارد المالية وسوف نساعد في تعافيهم وسنواصل توفير الأسلحة الضرورية لحماية استقلال أوكرانيا. وفرضنا عقوبات اقتصادية وقيود تجارية على روسيا لوقف غزوها وسحب قواتها".

وزار قادة أربع دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا) كييف وإيربين في 16 يونيو. وفي مؤتمر صحفي بعد مفاوضات مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أكدوا جميعًا دعمهم لمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي. لكنهم حذروا من طريق طويل من الإصلاحات على أوكرانيا أن تسلكه للفوز بالعضوية.