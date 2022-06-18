المجلس الجديد للنقابة العامة للنقل البرى يزور رئيس اتحاد العمال فى منزله

كتبت آية دعبس

زار مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى الجديد، برئاسة أشرف الدوكار، اليوم السبت، منزل جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة السابق، وقال الدوكار، فى بيان، إن الهدف من الزيارة توجيه شكر للمراغى على ما قدمه فى خدمة عمال مصر بصفة عامة، وعمال النقل البرى بصفة خاصة، متمنيين من الله عز وجل داوم الصحة له.

كان قد أعلن أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى عن فوزه رسميا، رئيساً للنقابة العامة للنقل البرى، بعد قبول طعون ضد منافسه جبالى المراغى رئيس النقابة العامة الحالي، ورئيس اتحاد العمال، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء عن الكشوف النهائية لـ29 نقابة عامة، وذلك استكمالاً للانتخابات العمالية لدورة 2022-2026.

وقال الدوكار، فى أول تصريحاته الصحفية، إن فوزه بهذا الموقع جاء فى إطار انتخابات نزيهة وديمقراطية، ومناخ صحى، ومنافسة شريفة، وأنه يحمل الاحترام للجميع، وأنه واحد من أبناء تلك النقابة العريقة التى تضم فى عضويتها أكثر من مليون ونصف عضو، وتعتبر من أكبر النقابات العمالية من حيث العدد، وكذلك من حيث أهمية وطبيعة الفئة التى تنتمى إليها، ويؤكد الدوكار أن العاملين فى قطاع النقل العام لهم حقوق، وعليهم واجبات، فحقوقهم المشروعة خاصة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ستكون موضع اهتمام والسعى نحو تنفيذها واجب وطنى ونقابي، وأن التواصل مع القواعد العمالية بشكل يومى والاهتمام بملف التدريب والتثقيف، سيكون برنامج عام، وأن تلقى كافة طلبات العاملين فى قطاع النقل العام ستكون بشكل يومي، حيث إن واجباتهم ستكون محل توعية مستمرة لهم من جانب اللجان النقابية والنقابة العامة، من أجل المزيد من العمل والالتزام باللوائح والنظم والقوانين، حتى يكونوا جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية التى تشهدها البلاد، كما أوضح أن النقابة العامة للنقل البرى ستكون سنداً وجزء فعال فى منظومة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والحريصة على استقراره ودعمه، باعتبارها من ضمن النقابات الأكثر عددا وتأثيراً.