اليوم السابع
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المؤبد غيابيا لمتهم قتل شقيقته وشرع فى قتل الأخرى بمركز سوهاج

السبت، 18 يونيو 2022 02:41 م
المؤبد غيابيا لمتهم قتل شقيقته وشرع فى قتل الأخرى بمركز سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقته والشروع فى قتل شقيقته الأخرى بعدة طعنات من مطواة، بداىرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضى بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو ع . خ هارب، تهمة قتل شقيقته ن . خ والشروع فى قتل شقيقته الأخرى ن . خ ،بان تعدى عليهما بطعنات من مطولة كانت بحوزته، فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الأولى، وتم احالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت قبل ذلك بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد وبراءة 3 آخرين، لاتهامهم بقتل طفل والشروع فى قتل 3 أشخاص، بدائرة مركز المنشاة.

كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من "م" 34 سنة، و"م" 18 سنة طالب، و"ب" 23 سنة طالب، و"ن" 56 سنة عامل، تهمة قتل الطفل أ. م، والشروع فى قتل م. ا، وأ. م، وم. م، بأن أطلقوا عليهم وابل من الرصاص من أسلحة نارية بحوزتهم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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