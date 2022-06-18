وأضاف بيسكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "لا يمكن استبعاد المفاوضات أبدا.. والتقدم غير موجود كالسابق".


وكانت وسائل الإعلام قد نقلت في وقت سابق عن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي قوله "إن الحوار قد يستأنف في وقت قريب".