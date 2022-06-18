السعودية تعلن 3 خطوات عبر منصة "أبشر" لإصدار تصاريح دخول العمالة المنزلية

كتب محمد جمال

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، السبت، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

وقالت مديرية الجوازات وفق صحيفة عاجل إن طريقة الوصول إلى الخدمة عبر منصة أبشر، تكون عبر 3 خطوات؛ أولاها: خدماتي، ثم الخطوة الثانية تتمثل في النقر على زر الجوازات، مشيرة إلى أن النقطة الثالثة تكون طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية.

وأشارت إلى أن الخدمة تكون متاحة عبر موسم الحج فقط.

وكانت قد واصلت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية انخفاضها لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 831 حالة جديدة، بانخفاض قدره 114 حالة عن يوم أمس.

كما انخفض أعداد المتعافين من كورونا، بشفاء 804 أشخاص، وهو أقل من العدد المسجل أمس بـ95 حالة، لكنه اقترب من عدد الإصابات الجديدة. وبذلك يرتفع أعداد المتعافين إلى 764898 من أصل 783907 إصابات منذ بدء الجائحة في المملكة.

وشهدت حالات الوفاة انخفاضاً بتسجيل حالتين فقط، مقارنة بـ3 حالات يوم أمس، لتبقى معدلات الوفيات نتيجة كوفيد 19 عند مستوياتها منذ مطلع أكتوبر 2021. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9185.