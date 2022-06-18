الرى تشارك فى اجتماع افتراضى ضمن فعاليات مؤتمر بون للتغيرات المناخية

كتبت ــ أسماء نصار

شاركت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط فى اجتماعاً افتراضياً في الحدث الجانبي تحت عنوان Accelerating Adaptation: Water for a climate-resilient Africa والذي تنظمه: Alliance for Global Water Adaptation (AGWA) ضمن فعاليات مؤتمر بون للتغيرات المناخية والذي يعقد في مدينة بون الألمانية.

وتحدثت سيد حول كيفية التكيف مع آثار التغيرات المناخية في قطاع المياه في مصر، كما استعرضت الإعدادات الخاصة بتنظيم جناحالمياه والذي سيعقد على هامش مؤتمر أطراف الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبرالقادم، وأسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده خلال أكتوبر المقبل.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى رفع الوعي بقضايا المياه ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادةالسكانية والتغيرات المناخية ، حيث سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً منالدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

ويحظى اسبوع القاهرة الخامس للمياه بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركةواسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.