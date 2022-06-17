الطريق نحو الأزرق.. العالم يستعد لمواجهة تلوث البحار والمحيطات

المباحثات الزرقاء فى العالم تسعى لدمج المزيد من المجتمعات حول العالم والعمل على تقليل الضغوط البشرية وآثارها على التلوث فى البحار والمحيطات، والنظر إلى كيفية زيادة دمج وتنفيذ معايير الحفاظ على المحيطات.

وعن دور مصر فى هذا المباحثات الزرقاء، شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى فعالية لشبونة، وشددت على ضرورة البحث عن استراتيجيات لتوفير حلول جذرية لمواجهة التلوث في البحار والمحيطات، مؤكدة أنه بالرغم من تعرض البحار والمحيطات للتلوث، إلا أن هناك 3% من البحار والمحيطات تبتعد عن الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية، وأنه لابد من معرفة التحديات التي تهدد استدامة البيئة البحرية.

كما طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة النظر إلى المحيطات على أنها جزء من النظم البيئية المهمة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتم النظر إليها بمعزل عن باقى النظم البيئية، ولابد من تطبيق نهج النظم البيئية، وربطها بتغير المناخ والتكيف والتخفيف.