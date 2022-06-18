اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد لملك البحرين حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربى المشترك

السبت، 18 يونيو 2022 04:17 م
الرئيس السيسى يؤكد لملك البحرين حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربى المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى العاهل البحرينى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ،  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً  اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 
كما أكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

السيسي

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