الحبس 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

فريق المحافظات

أصدرت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 3 سنوات على متهم فى قضية اتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .

قضت محكمة جنايات شبين الدائرة الرابعة فى القضية رقم 1197 لسنة 2022 جنايات مركز منوف، والمقيدة برقم 543 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، على المتهم "شداد س ا" بالحبس 3 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على "شداد س ا " أثناء قيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه، وبالتحقيق فى الواقعة قضت المحكمة بحكمها السالف الذكر.







