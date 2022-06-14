اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:49 ص
الحبس 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية محكمة - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 3 سنوات على متهم فى قضية اتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .

قضت محكمة جنايات شبين الدائرة الرابعة فى القضية رقم 1197 لسنة 2022 جنايات مركز منوف، والمقيدة برقم 543 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، على المتهم "شداد س ا" بالحبس 3 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على "شداد س ا " أثناء قيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه، وبالتحقيق فى الواقعة قضت المحكمة بحكمها السالف الذكر.



 


جنايات شبين الكوم

محكمة جنايات شبين الكوم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنوفية

مواد مخدرة

الاتجار بالمواد المخدرة

منوف

الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم

الحبس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة