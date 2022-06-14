الحبس 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

أصدرت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 3 سنوات على متهم فى قضية اتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .
قضت محكمة جنايات شبين الدائرة الرابعة فى القضية رقم 1197 لسنة 2022 جنايات مركز منوف، والمقيدة برقم 543 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، على المتهم "شداد س ا" بالحبس 3 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على "شداد س ا " أثناء قيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه، وبالتحقيق فى الواقعة قضت المحكمة بحكمها السالف الذكر.
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