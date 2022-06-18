الجلوس لأكثر من 6 ساعات يوميًا قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر

كتبت إيناس البنا

الجلوس لفترات طويلة يشكل خطرا على صحتك، خاصة إذا كنت تجلس لمدة ست إلى ثماني ساعات يوميًا ، فأنت معرض لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب والموت المبكر.

وجدت دراسة دولية وفقا لموقع " healthsite"، شملت أكثر من 100000 شخص من 21 دولة ، أن وقت الجلوس الأطول مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأظهر المشاركون الذين جلسوا لمدة ست إلى ثماني ساعات في اليوم زيادة في مخاطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب بنسبة 12-13 %، بينما ارتفعت المخاطر إلى 20 % لمن يجلسون لأكثر من 8 ساعات يوميًا ، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة جاما لأمراض القلب.

قلل من وقت جلوسك أو تمرن أكثر في أوقات أخرى



ينصح سكوت لير، أستاذ العلوم الصحية في جامعة سيمون فريزر في كندا، الناس بـ "تقليل مقدار جلوسك، وأضاف: "إذا كان لا بد من الجلوس ، فإن ممارسة المزيد من التمارين في أوقات أخرى من اليوم ستعوض هذا الخطر" ، حسبما نقلت عنه ساينس ديلي.

في الدراسة ، كان المشاركون الذين جلسوا أكثر ، لكنهم كانوا أيضًا الأكثر نشاطًا ، أقل عرضة لخطر الموت المبكر وأمراض القلب (حوالي 17 في المائة) مقارنةً بأولئك الذين جلسوا أكثر وكانوا الأقل نشاطًا (50 في المائة).

وأشار لير إلى أنه إذا كنت جالسًا لأكثر من أربع ساعات في اليوم ، فإن استبدال نصف ساعة من الجلوس بممارسة يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة 2٪.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن مزيجًا من الجلوس وقلة النشاط يمثل 8.8 % من جميع الوفيات ، وهو ما يقرب من مساهمة التدخين (10.6 في المائة).

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تورم القدمين وعرق النسا



عرق النسا هو شكوى شائعة بين المهنيين العاملين، الذين يقضون ساعات طويلة جالسين أمام الكمبيوتر، ويحدث بسبب التهاب أو ضغط العصب الوركي. يمكن أن يظهر الألم على شكل وجع خفيف أو وخز على طول الظهر ومن خلال الساقين إلى أصابع قدميك.

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة أيضًا إلى تورم الساقين، يحدث تورم القدمين، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم الوذمة التابعة، عندما يحبس السائل الزائد في أنسجة الجسم، عندما تجلس ورجليك متدليتين لأسفل لفترة طويلة، فإن الجاذبية تسحب السائل إلى أسفل إلى ساقيك وقدميك، وتسبب تورمًا.

يرتبط قضاء الكثير من الوقت في الجلوس، لأكثر من 10 ساعات ، بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

أظهرت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب ، أن زيادة وقت الجلوس يرتبط بارتفاع احتمالية تكلس الشريان التاجي ، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بنوبة قلبية.