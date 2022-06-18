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التعليم تتابع مع رؤساء اللجان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 10:00 ص
التعليم تتابع مع رؤساء اللجان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانيوة العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تعقد بعض المديريات التعليمية اليوم اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارات التعليمية لبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات قبل انطلاقها الإثنين 20 يونيو الجارى، حيث تبحث المديريات تجهيز اللجان ووضع كشوف المناداة والترتيبات النهائية مع التأكيد على رؤساء اللجان بضوابط توزيع الأسئلة على الطلاب حسب النماذج وأيضا التصدى لأى محاولات غش مع تفتيش الطلاب قبل وأثناء عقد الامتحانات.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة. 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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