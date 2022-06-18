لطلاب الثانوية.. خطوات الإجابة فى البابل شيت بالامتحانات.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وضوابط تعامل طلاب الثانوية العامة والإجابة فى ورقة البابل شيت بالامتحانات على النحو التالى:

- يجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

- على الطالب أن يقوم باستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

- يجب على الطالب أن يقوم بملء بياناته بشكل صحيح.

- عند اختيار الإجابة الصحيحة يقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار بورقة البابل شيت.

- على الطالب أن يتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

- التأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.

- إذا رغب الطالب فى تغيير إجابته يقوم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم يظلل الدائرة الأخرى.

- إذا تم الشطب بأي طرقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.

- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا.

ـ على الطالب أن يقوم بتسليم مجلدات مفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.

ـ لا تجاوب داخل كراسة الأسئلة إنما الإجابة تكون داخل البابل شيت.