التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها داخل منزلها بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تقيم بدائرة مركز سوهاج وذلك على إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة .

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة طفلة سقطت من أعلى سلم المنزل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول الطفله ألاء و ح ش 3 سنة وتقيم دائرة مركز سوهاج الى مستشفى سوهاج الجامعي " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال والدها المدعو وليد خ ش 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلته أعلي سلم المنزل بالطابق الثاني أختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لإصابتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .