اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 12:50 م
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التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري فى الإسكندرية

السبت، 18 يونيو 2022 12:47 م
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية اسماء على بدر

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قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة  شاب لقي مصرعه بطلق ناري فى منطقة المطار بالإسكندرية وإصابة أخرين، والتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة واستماع أقوال شهود العيان واستعجال تحريات المباحث فى الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بمصرع شاب يدعى " دميان زغلول"، 30 سنه، فى منطقة المطار، علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر الي مكان الواقعة وتم القبض على المتهمين وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

وكشفت التحريات ان المجني عليه، تصادف تواجده على المقهى فى هذا التوقيت ولم يكن طرف فى المشاجرة وتلقى طلقات الخرطوش وتوفى فى الحال، بالإضافة الى اصابه اخرين فى نفس المكان.

تم القاء القبض علي المتهمين وتم نقل الجثة الى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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