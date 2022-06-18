اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 07:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن "خطوة أولى" نحو اتفاق سلام أوسع

السبت، 18 يونيو 2022 06:00 ص
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن "خطوة أولى" نحو اتفاق سلام أوسع الحرب الأهلية فى اليمن - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة المعلنة لشهرين في اليمن، "خطوة أولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا".

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال الدبلوماسي السويدي إن الهدنة "منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية".

وفي المقابلة التي أجريت معه على هامش "منتدى اليمن الدولي" في ستوكهولم قال غروندبرغ إن "الهدنة أتاحت لنا خطوات تعيد الحياة إلى طبيعتها"، بشكل جزئي للشعب اليمني، واضاف أن لذلك الأمر "أهميته ورمزيته أيضا".

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بألا تقتصر هذه العودة إلى الحياة الطبيعية على المطار، بل أن "تنسحب على كل ما ننخرط فيه من مسائل".

وكان أطراف النزاع في اليمن اتفقوا، مطلع الشهر الجاري، على تمديد الهدنة المعلنة منذ إبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين.

وأتاحت الهدنة استئناف رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، إلى عمان والقاهرة، كما مكّنت ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مسعى لتخفيف حدة النقص الحاد في الوقود.


اليمن

اخبار اليمن

الحوثى

الهدنة اليمنيه



الموضوعات المتعلقة

الولايات المتحدة تجدد دعمها للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع فى اليمن

الجمعة، 17 يونيو 2022 06:28 م

الهجرة الدولية: وصول نحو 28 ألف مهاجر إلى اليمن منذ بداية 2022

الخميس، 16 يونيو 2022 02:29 م

البرنامج السعودى لإعمار اليمن يسلم 80 موقعا فى محافظة عدن

الخميس، 16 يونيو 2022 12:25 م

العالم هذا الصباح.. مراقب حكومى: واشنطن لم تتعقب مساعداتها المستخدمة بحرب اليمن.. ماكرون: على الاتحاد الأوروبى تقديم ضمانات أمنية للدول المنضمة له.. واشنطن: أوكرانيا يجب أن تتخذ قرارات بشأن تسوية النزاع بنفسها

الخميس، 16 يونيو 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة