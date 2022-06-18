إندبندنت: بوريس جونسون يستعين ببطاقة "زيارة أوكرانيا" كلما زادت الضغوط بالداخل

كتبت رباب فتحى

اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن عدم حضور رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون قمة المناخ الافتراضية التي استضافها الرئيس الأمريكى جو بايدن لقادة العالم ، على الرغم من مشاركة 15 رئيس دولة وحكومة أخرى في المحادثات، للقيام بزيارة ثانية إلى أوكرانيا "محاولة للهروب" من تحديات الداخل.

وكان قادة ألمانيا واليابان وأستراليا وكندا وإندونيسيا ، ورئيس المفوضية الأوروبية ، من بين أولئك الذين ناقشوا حالة الطوارئ المناخية ، وسط قلق متزايد من الأحداث المناخية القاسية. لكن جونسون أرسل ألوك شارما ، رئيس محادثات قمة المناخ Cop26 ، إلى القمة عبر الإنترنت - حيث اختار بدلاً من ذلك القيام بزيارة ثانية إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء ، الذي تعرض لضربة حديثة بسبب استقالة مستشاره للأخلاقيات على خلفية فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق، يواجه انتقادات بأنه يستعين ببطاقة تحالفه الوثيق مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي في أوقات الخطر السياسي القصوى.

وقالت الصحيفة إن مؤلفة قانون المناخ التاريخي لعام 2008 الذي ألزم المملكة المتحدة لأول مرة بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اتهمت رئيس الوزراء "بالتضليل" بشأن أزمة المناخ.

وقالت لبي بي سي: "ما نحتاجه هو تركيز كبير على جعلنا نوفر الطاقة ..نحتاج أيضًا إلى زيادة استثماراتنا بشكل كبير في الكهرباء النظيفة ، وهو ما يمكن القيام به بسرعة. والأسرع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية. يعد التنقيب عن المزيد من الوقود الأحفوري حلاً خاطئًا من حيث أنه لن يحقق المرجو في الوقت المناسب ولكنه يساهم أيضًا في تغير المناخ - والذي سيؤدي إلى تفاقم الكثير من المشاكل التي نواجهها."

ولا تزال المملكة المتحدة تحتفظ برئاسة قمة المناخ 26 Cop حتى الاجتماع التالي في مصر في نوفمبر ، وهو حدث حاسم بعد الفشل في إبرام صفقة في جلاسكو لتجنب تغير المناخ الجامح.

وقال البيت الأبيض إن منتدى الاقتصادات الكبرى قد تم تصميمه لدفع "الجهود المبذولة لاستخدام جميع الروافع لمعالجة أزمة المناخ العالمية".

كما أنه "يعالج بشكل عاجل التكاليف المتزايدة في جميع أنحاء العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وتضع الولايات المتحدة وحلفائها على طريق طويل الأمد للطاقة والأمن الغذائي".