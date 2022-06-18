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إصابة شخص وابنته بأعراض تسمم بعد تناول وجبة لانشون فاسدة بالوادى الجديد

السبت، 18 يونيو 2022 03:45 ص
إصابة شخص وابنته بأعراض تسمم بعد تناول وجبة لانشون فاسدة بالوادى الجديد تسمم غذائي - ارشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أصيب شخص وابنته، بتسمم غذائي، مساء الجمعة، في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وجرى نقلهما لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والعناية الطبية، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وحالتهما مستقرة وخرجا من مستشفى الفرافرة المركزي. 
 
وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد،  من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلة ووالدها مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الفرافرة المركزي ، وتبين إصابة سامي محمود أمين، 40 عامًا، وابنته ندى 9 أعوام، بتسمم غذائي إثر تناول لحوم مصنعة "لانشون" منتهي الصلاحية .
 
 وجرى نقلهما لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والعناية الطبية، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وحالتهما مستقرة وخرجا من مستشفى الفرافرة المركزي. 
 
 
 

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