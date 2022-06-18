إصابات إثر هجوم بالقنابل اليدوية على معبد للسيخ فى العاصمة الأفغانية كابول

وكالات

هاجمت مجموعة من المسلحين بقنابل يدوية معبداً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول صباح السبت، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح، وفق ما أكد شهود ووزارة الداخلية.

وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول لوكالة فرانس برس "سمعتُ إطلاق نار ودوي انفجارات مصدرها" معبد السيخ.

وأصيب اثنان من أبناء طائفة السيخ في انفجار قنبلة يدوية ألقاها المهاجمون، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور.

وأضاف المتحدث أنه بعد بضع دقائق انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات.

يعيش حوالي 200 شخص من طائفة السيخ حالياً في أفغانستان، بعد أن كان عددهم حوالي نصف مليون في سبعينات القرن الماضي.