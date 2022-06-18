اليوم السابع
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أهم المحظورات على الحجاج خلال تأدية الفريضة بالسعودية.. اعرف التفاصيل

السبت، 18 يونيو 2022 09:00 ص
أهم المحظورات على الحجاج خلال تأدية الفريضة بالسعودية.. اعرف التفاصيل حجاج - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على توعية حجاج الجمعيات بالضوابط والتعليمات التى يجب الالتزام بها خلال فترة الإقامة بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، منها: حظر ممارسة أي أعمال دعائية، وكذلك حظر التجمعات ذات الأهداف السياسية أو غير ذلك من أعمال  المظاهرات، وعدم افتراش الأرض بالطرق المؤدية إلى الحرمين وجسر الجمرات وفي المشاعر المقدسة "منى وعرفات والمزدلفة"، على أن تقوم بعثة وزارة التضامن  الاجتماعي بالتنسيق مع البعثة الرسمية لجمهورية مصر العربية ووزارة الحج السعودي هي الجهة المسؤولة عن تلقى  الشكاوى الخاصة بالحجاج، والجميع يتعاون من أجل خدمة ضيوف الرحمن وأداء الحجاج المناسك بسهولة ويسر .
 
وأكدت وزارة  التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، كذلك حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة.
 
 

التضامن

حجاج الجمعيات

حظر المظاهرات وأعمال السياسة بالأماكن المقدسة نسك الهدي من خلال البنوك الإسلامية



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