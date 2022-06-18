أطباء "صحة السويس" ينجحون في إجراء 10 عمليات قسطرة في يوم واحد

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن نجاح أطباء وحدة القسطرة فى إجراء 10 عمليات قسطرة قلبية ومخية وطرفية أمس الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن 6 من عمليات القسطرة تمت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار و4 عمليات لحالات طارئة.

أشار إلى أن وحدة القسطرة التابعة لمديرية الشؤون الصحية نفذت أكثر من ٨٠٠ حالة قسطرة بالمجان منذ تدشينها فى سبتمبر الماضى بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موضحاً أن ٦٠٪ من العمليات لحالات طارئة.

وأضاف أن مديرية الصحة كانت قد تعاقدت مع نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الاستشاريين لتنفيذ عمليات القسطرة داخل مستشفى السويس وتوفير مشقة السفر على أهالى المحافظة وتم تدعيمها بأحدث التقنيات الحديثة من قبل وزارة الصحة والسكان.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أعلن فى وقت سابق دعم مستشفى السويس العام بمبلغ 5 ملايين جنيه وذلك للتطوير العاجل لأقسام عمليات الرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب، كما تم المستشفيات العامة بالمحافظة بأجهزة التنفس وأسرّة لزيادة القدرة الاستيعابية أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا.

وشدد محافظ السويس على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتأكد دورياً من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية.