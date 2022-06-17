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وكوبرى طهطا العلوى بـ80 مليون جنيه..

8 سنوات من الإنجاز.. محور جرجا على النيل بسوهاج بتكلفة 497.5 مليون جنيه

الجمعة، 17 يونيو 2022 06:00 ص
8 سنوات من الإنجاز.. محور جرجا على النيل بسوهاج بتكلفة 497.5 مليون جنيه محور جرجا
سوهاج - محمود مقبول

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اهتمت القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشروعات الحيوية وخاصة فى الطرق والكبارى، حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات كبارى عملاقة وازدواج طرق سريعة بين المحافظات ساعدت بشكل كبير لخلق فرص للعمل وسهلت أعمال التبادل التجارى بين تلك المحافظات، الأمر الذى ساعد فتح أفاقا جديدة للتنمية.

ومحور كوبرى جرجا على النيل من أهم المحاور التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يبلغ طوله 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين وتكلف المحور 497.5 مليون جنيه ويمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل وطريق سوهاج - البحر الأحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى غرب النيل.

ويساهم المحور أيضا فى ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر" مما يوفر الوقت والجهد على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجارى والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.

أما مشروع كوبرى طهطا على السكة الحديد الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، فقد تكلف 80 مليون جنيه وطوله 1214 مترا، وعرضه 16 مترا بنظام الاتجاهين، وهو من المشروعات الهامة والحيوية، حيث يربط بين ساحل طهطا وطريق أسيوط - سوهاج الزراعى غرب مدينة طهطا، وسيساهم المشروع فى تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا والحد من الحوادث التى تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية.

كوبرى طهطا (1)
كوبرى طهطا (1)

 

كوبرى طهطا (2)
كوبرى طهطا (2)

 

كوبرى طهطا (3)
كوبرى طهطا (3)

 

كوبرى طهطا (4)
كوبرى طهطا (4)

 

كوبرى طهطا (5)
كوبرى طهطا (5)

 

محور جرجا (1)
محور جرجا (1)

 

محور جرجا (2)
محور جرجا (2)

 

محور جرجا (3)
محور جرجا (3)

 

محور جرجا (4)
محور جرجا (4)

 

محور جرجا (5)
محور جرجا (5)

 

محور جرجا
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