5 أنواع شائعة من الأمراض الجلدية في الصيف.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

تشمل الأمراض الجلدية مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب الجلد، بما في ذلك الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات وردود الفعل التحسسية وأورام الجلد، ويمكن أن تكون هذه الأمراض وراثية، كما أنها قادرة على التسبب في حدوث طفح جلدي والتهاب وحكة وتغيرات جلدية أخرى، فيما يلي خمسة أنواع شائعة من الأمراض الجلدية، بحسب موقع "pulse".

5 أنواع شائعة من الأمراض الجلدية



1) الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي)



الأكزيما هي التهاب مثير للحكة في الجلد يجعل الجلد أحمر وجافًا ومثيرًا للحكة. تحدث الإكزيما عادةً في سن مبكرة ، ولكنها قد تحدث أيضًا في أي عمر. على الرغم من أن سبب الإكزيما غير معروف حتى الآن ، تشير الدراسات إلى أنه من المحتمل أن يكون سببها فرط نشاط الجهاز المناعي. يمكن أن تصيب الإكزيما أي جزء من الجسم ، لكنها تؤثر في الغالب على الذراعين والركبتين وفروة الرأس. يمكن علاج الإكزيما بأدوية مثل مضادات الهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم والتي لا تستلزم وصفة طبية وكذلك العلاجات.

2) حروق الشمس



حروق الشمس هو نوع من الأمراض الجلدية ينتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس. تسبب حروق الجلد ألمًا وحرقًا في الجلد. تشير الدراسات إلى أن حروق الجلد يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الجلد والبقع البنية والنمش. عادة ما تحدث أعراض ومؤشرات حروق الشمس في غضون ساعات قليلة من التعرض للشمس. ومع ذلك ، قد يستغرق تحديد شدة حروق الشمس يومًا أو أكثر.

3) الوردية



مرض جلدي يسبب احمرار الوجه وظهور نتوءات مليئة بالصديد. أحيانًا يتم الخلط بين الوردية وحب الشباب ، ولكن الاختلاف هو أنه في حين أن احمرار حب الشباب يقع حول البثرة ، فإن احمرار الوردية عادة ما يغطي مساحة كبيرة. على الرغم من أن الوردية يمكن أن تصيب أي شخص ، إلا أنها شائعة في الغالب لدى النساء في منتصف العمر.

4) الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات (التهاب الجلد الناتج عن الحفاض)



هذا مرض جلدي مرتبط بشكل شائع بالأطفال إنه مرض جلدي يظهر على شكل بقعة من الجلد الأحمر الفاتح الملتهب على الأرداف. غالبًا ما يحدث بسبب تهيج من البراز والبول أو عدوى بكتيرية أو فطرية أو مضادات حيوية.

5) قدم الرياضي (سعفة القدم)



قدم الرياضي هي عدوى فطرية شائعة تصيب أصابع القدم والقدم. وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من تعرق القدمين بسبب ارتداء أحذية ضيقة.

يمكن أن تحدث سعفة القدم في إحدى القدمين أو كلتيهما. تشمل الأعراض الشائعة لقدم الرياضي تقشير أو تشقق الجلد بين أصابع القدم والبثور المسببة للحكة.