4.421 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان

كتبت - مروة الغول

ارتفع المتوسط الشهري للسـعر الـفـوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنـري بالسـوق الأمريكي خلال شهر مارس 2022 إلى 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ابريل 2022.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ،إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر فبراير 2022 بمقدار 2.15 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصـل إلـى 15.88 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبيـة بمقدار 5.64 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 16.22 دولار لكـل مـلـيـون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال فـي تـايوان بمقـدار 6.64 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 14.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير، أن متوسط أسعار استيراد الغـاز الطبيعي المسال في الصين بلغ 12.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 4.421 مليون طن خلال شهر فبراير 2022 ، مستأثرة بحصـة بلغت 25.9 % من الاجمالى.