يسرد رحلة العائلة المقدسة.. حكاية المخطوط القبطى "سنكسار" بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أسفر استطلاعًا للرأى عبر الصفحات الرسمية للمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، حول القطع الأثرية التى تم عرضها خلال شهر يونيو فى مختلف المتاحف الموجودة فى جميع المحافظات، بفوز متحف كفر الشيخ، لوجود مخطوط قبطى وهو "سنكسار"، ذكر به رحلة العائلة المقدسة الهروب من خطر الوالى الرومانى هيروديس، بالمتحف والتى عرضها خلال الشهر الجاري.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، هو كتاب صلوات يجمع سير القديسين وتتلى فى الطقوس العلنية فى الكنيسة الأرثوذكسية والجزء الثانى من السنكسار يتضمن مسار العائلة المقدسة فى مصر ويحتوى على كتابات جرشونية وعربيه بالحروف السريانية والتى اشتهرت فى كتابة المخطوطات خلال القرن 7 بعد الميلاد.

ومحافظة كفر الشيخ تضم أقدم العصور التاريخية التى تساهمت فى تاريخ الحضارة المصرية وذلك لوجود مدينة (بوتو) والتى تعرف حالياً بتل الفراعين، حيث كانت أول عاصمة لأول دولة منظمة فى مصر السفلى يهدف المتحف لعرض التاريخ الإقليمى والعديد من القطع الأثرية التى تم الكشف عنها بمحافظة كفر الشيخ، يشتمل المُتْحَف على ثلاث قاعات، تضم المقتنيات الأثرية التى تم العثور عليها بجبانة (بوتو العظيمة) ومنطقة المعابد والتى تم الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التى تجسد قصة الصراع بين حورس وعمه ست.

بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ ومنها تمثال للمعبود حورس الصقر من أروع التماثيل التى اكتشفت بمصر حتى الآن ويعتبر نسخة فريدة لا يضاهيها إلا مثيله بمعبد إدفو، كما خصصت قاعة بالمتحف لعرض المقتنيات التى تجسد فترة استضافة مدينة سخا رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامى الثري؛ حيث يضم كافة التراث الثقافى لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

الكتاب الذي فاز بقطعة الشهر بين المتاحف الاثرية على مستوى مصر