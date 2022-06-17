متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم وينظم ورشة عمل للأطفال

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ عدد من الفعاليات والمحاضرات، بحضور عدد من الأطفال والشباب والفتيات وكبار السن، ضمن الفعاليات التي يشهدها المتحف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

فنظم المتحف احتفالية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ عن أهمية التبرع بالدم وموانعه وشروطه وماذا يجب أن نفعل قبل وبعد التبرع.

كما نظم متحف كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف ورشة تعليمية فنية لإعادة تدوير البلاستيك في اطار التوعية للحفاظ على البيئة، وشارك الأطفال في صناعة واعادة تدوير البلاستك، للحفاظ على البيئة، وتصميم أشكال متعددة تستخدم في الزينه، وتصميم مقلمة وزهرية وغيرهما من الأشكال لاستخدامها في المنازل.

كما أعلن متحف كفر الشيخ عن استقبال مكتبة الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق بالمتحف كفر الشيخ، الراغبين في القراءة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت، وتحتوي المكتبة على العديد من الكتب في جميع المجالات كالآثار والتاريخ والأدب والفنون والعلوم والطب والتربية والمجلات العلمية.



اعادة تكوير البلاستيك



الاطفال يشاركون في ورشة لاعادة تدوير البلاستيك



الحضور بالندوة بمتحف كفر الشيخ



الحضور بالندوة



مشاركة الاطفال في الورشة