وكيل أوقاف الأقصر يتابع البرنامج الصيفى للأطفال داخل المسجد العتيق بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية للمرور على المساجد فى مركز ومدينة أرمنت لمتابعة العمل داخلها، وعقد البرنامج الصيفى للأطفال خلال الأجازة الصيفية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تلك الجولة فى المساجد جاءت ضمن المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد على مستوى المديرية، حيث قام بالمرور على المساجد الواقعة فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة أرمنت، وفى نهاية الجولة قام بارتقاء المنبر وألقى خطبة الجمعة بالمسجد العتيق بأرمنت الوابورات، وكانت بعنوان الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها.

ورافق الشيخ سيد محمد عبد الدايم، خلال تلك الجولة على المساجد، كل من الشيخ نادى محمد حفنى مدير إدارة أرمنت، وشملت الجولة المسجد العتيق الذى يعتبر من المساجد المشاركة فى برنامج الطفل الصيفى والتى يبلغ عددها 202 مسجد، والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بالمديرية، والهدف منها إثراء أوقات الأطفال بما هو نافع ومفيد خلال الفترة الصيفية من تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وما يرتبط به من علوم مختلفة تساهم فى رفع الوعى لدى الأطفال.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم توفير 250 زيا أزهريا جديدا للأئمة فى إدارات المديرية المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بعد توفير عدد 250 زيا أزهريا جديدا للأئمة، سيتم العمل على توزيعها عليهم، وذلك وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة، والصفحة الرسمية للوزير، حيث إن هذه هى الدفعة الأولى من الزى الأزهرى الخامس، والذى تقوم الوزارة بتسليمه لكافة الأئمة بالمديرية، متقدماً بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.