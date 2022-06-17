توزيع 250 زيا أزهريا جديدا للأئمة في إدارات أوقاف الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم توفير 250 زيا أزهريا جديدا للأئمة فى إدارات المديرية المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بعد توفير عدد 250 زيا أزهريا جديدا للأئمة، سيتم العمل على توزيعها عليهم، وذلك وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة، والصفحة الرسمية للوزير، حيث إن هذه هى الدفعة الأولى من الزى الأزهرى الخامس، والذى تقوم الوزارة بتسليمه لكافة الأئمة بالمديرية، متقدماً بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.



وعلى جانب آخر صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل بمشروع "صكوك الأضاحي" على قدم وساق وتم بيع 17 من صكوك بمدن المحافظة حتى الآن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجح رجال إدارة أوقاف النمسا ببيع 9 صكوك سودانى، وديوان عام المديرية بيع 5 صك سودانى، وإدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 2 صك بلدى، وإدارة أوقاف أصفون 1 صك أضحية، بذلك يكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحي حتى تاريخه 17 من الصكوك، حيث أنه من بين مفردات دور الأوقاف، ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء بيع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وإمتداداً لهذا الدور الرائد.



