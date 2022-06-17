اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 02:50 م
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وزيرا الزراعة والمجالس النيابية يفتتحان مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:09 م
وزيرا الزراعة والمجالس النيابية يفتتحان مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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افتتح منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة و المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية، بحضور المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والنائب أشرف رشاد.


وأدى الوزراء والنواب والقيادات التنفيذية صلاة الجمعة بالمسجد بحضور عدد كبير من اهالي القرية

كما قاد المحافظ والوزراء 3سيارات تحتوي على  3 أطنان من اللحوم هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على 3000 أسرة  من الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديريتي الاوقاف والتضامن الإجتماعي.


 


محافظ الغربية

الاوقاف

وزير الزراعة

طنطا



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