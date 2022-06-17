هنا دفن قارئ الرؤساء والملوك.. شاهد ضريح الشيخ مصطفى إسماعيل فى الغربية

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية ميت غزال مسقط رأس الشيخ مصطفي إسماعيل علم من أعلام دولة التلاوة ، وتحديدا من الضريح الذي دفن بداخله بالمسجد الملحق بمنزله .

يذكر أن الشيخ مصطفى محمد المرسى إسماعيل، واد في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1905 بمحافظة الغربية وتحديدًا قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، وألحقته أسرته بكٌتاب القرية فحفظ القرآن الكريم وعمره لم يتجاوز 12 عامًا، ثم التحق بالمعهد الأحمدى فى طنطا لدراسة القراءات وأحكام التلاوة، فأتم فيه تلاوة وتجويد القرآن وراجعه .

كان عام 1952 البداية الحقيقية لاحتراف الشيخ مصطفى إسماعيل تلاوة القرآن الكريم، حينما شارك في إحياء ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم بالحسين، وكان يحضرها ناظر الخاصة الملكية مراد محسن باشا، فأرسل لمدير الغربية يطلبه، وذهب له إلى السرايا، فطلب منه أن يحضر إلى القاهرة للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الملك فؤاد 28 أبريل ، ووقع معه عقدا وحضر الليلة بالفعل، وكان شاه إيران أحد الحضور، وبعد الحفل أصدر الملك فاروق فرمانًا بتعيينه قارئًا للقصر الملكى، وتوالت الحفلات الملكية التى أحياها الشيخ مصطفى إسماعيل، واشتهر بعد ذلك بلقب "قارئ الملوك والرؤساء".

حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، وكانت المرة الأولى التى يمنح فيها الرئيس وسامًا لأحد المقرئين بمناسبة هذا العيد، كما منحه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وسام الامتياز عام 1985، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من المعجبين بصوته، حتى أنه كان يقلد طريقته فى التلاوة عندما كان السادات مسجونًا، وبعد أن أصبح رئيسًا اختاره ضمن الوفد الرسمى أثناء زيارته للقدس، والتى كان زارها قبل ذلك فى عام 1960، وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى فى إحدى ليالى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وقرأ فى العديد من الدول العربية والإسلامية، وأيضا فى بعض المدن الأوروبية، حيث زار 25 دولة عربية وإسلامية، كما سافر إلى جزيرة سيلان، وماليزيا، وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

توفى الشيخ مصطفى إسماعيل فى 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من التسجيلات والتلاوات النادرة للقرآن الكريم مازالت تنقلها الإذاعات العربية





