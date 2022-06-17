هربا من حرارة الجو.. مصرع طفلين غرقا بمياه ترعة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفلان بمحافظة الشرقية، منذ قليل مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة الكسارة، دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وتم نقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية المركزى، بوصول طفلان 13 عاما متوفيان إثر تعرضهما للغرق، أثناء الاستحمام بمياه الترعة الجديدة بالقرب من كوبرى الكسارة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.















