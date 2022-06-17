اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هبوط أرضى بشارع 23 يوليو بحي شرق شبرا الخيمة.. والفرق الفنية تعيد إصلاحه

الجمعة، 17 يونيو 2022 07:21 م
هبوط أرضى بشارع 23 يوليو بحي شرق شبرا الخيمة.. والفرق الفنية تعيد إصلاحه هبوط أرضى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد حي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بشارع 23 يوليو بمنطقة بهتيم، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بالطريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع هبوط أرضي بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة ووجود تعطل في حركة الطريق داخل شارع 23 يوليو.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية برئاسة العميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومشاركة المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء وقوات الحماية المدنية وجار اتخاذ اللازم لإصلاح الهبوط وعودة حركة الطريق الى طبيعتها لخدمة المواطنين.


اخبار القليوبية

شبرا الخيمة

حي شرق شبرا الخيمة

هبوط أرضى

محافظة القليوبية

شارع 23 يوليو



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة