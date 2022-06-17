هبوط أرضى بشارع 23 يوليو بحي شرق شبرا الخيمة.. والفرق الفنية تعيد إصلاحه

القليوبية إبراهيم سالم

شهد حي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، هبوطا أرضيا بشارع 23 يوليو بمنطقة بهتيم، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بالطريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع هبوط أرضي بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة ووجود تعطل في حركة الطريق داخل شارع 23 يوليو.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية برئاسة العميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومشاركة المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء وقوات الحماية المدنية وجار اتخاذ اللازم لإصلاح الهبوط وعودة حركة الطريق الى طبيعتها لخدمة المواطنين.