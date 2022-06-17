انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الشرقاوية في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، من انتشال جثة طفل عمره 13 عاما، لقى مصرعه غرقا في مياه ترعة الشرقاوية، بجوار كوبرى الشبيني بدائرة مركز شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق فصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد غرق طفل عمره 13 عامًا في ترعة الشرقاوية بجوار كوبري الشبيني دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ النهري، وبالبحث عن الطفل تم العثور على جثته ويدعى "يوسف م ع "، 13 عاما، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام، وبالمعاينة والفحص تبيم أن الطفل نزل للاستحمام بمياه الترعة وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة فصرحت بدفن الجثة.