"نزل المياه يعوم هربان من الحر غرق".. انتشال جثمان طالب من نهر النيل (فيديو)

كفر الشيخ _ محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، حادثا مأساويا شهده نهر النيل بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عندما تعرض طفل، 13 سنة لحالة غرق أثناء سباحته بنهر النيل بين قريتي لسكري والجزيرة الخضراء بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وحاول عدد كبير من الصيادين باستخدام مراكبهم العثور على جثمان الطفل أحمد محمود أبو إبراهيم، 13عاما، التلميذ بالصف السادس الابتدائي، وبعد حوالي 12 ساعة، تمكنوا من العثور على جثمانه وانتشاله من مياه النيل بقرية السكري.

وعم الحزن قرية السكري والجزيرة الخضراء على فقدان الطفل الذي تم العثور على جثمانه معلقا في الأقفاص السمكية بنهر النيل، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى رشيد العام .

وبعد العرض على النيابة صرحت بدفن الجثمان، وشهد تشييع الجثمان حالة من البكاء الحزن على الطفل.