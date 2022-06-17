نائب محافظ الأقصر يستقبل وفد المصريين المقيمين بأمريكا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وفد مؤسسة راعى مصر للتنمية، بحضور المستشار أمير رمزى رئيس مجلس الأمناء، حيث ضم الوفد عشرات الأسر المصرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدداً من السائحين الأمريكيين المحبين للحضارة المصرية.

وتوجه نائب محافظ الأقصر لعقد اللقاء مع وفد المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل حضورهم عرض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث أبدى أعضاء الوفد انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، وكذا الهدوء الذي يميز محافظة الأقصر وطيبة شعبها، مؤكدين على قدومهم مرات عديدة لزيارتها ودعوة أصدقائهم للاستمتاع بتراث الأجداد.

ومن جانبة رحب نائب محافظ الأقصر بالوفد، وتمنى لهم إقامة سعيدة، وقام بعرض النشاط الاقتصادي للمحافظة من زراعة وتصنيع زراعي وصناعة والصناعات اليدوية التي تميز محافظة الأقصر، وذلك مثل صناعة الألباستر ودعاهم لشراء الهدايا التذكارية من الأسواق والبازارات السياحية.

وقال المستشار أمير رمزى، خلال اللقاء، أن راعي مصر هي مـؤسسة خيـرية بـدأ القائمين عليها نشاطهم التنموي بمجموعة من المتـطوعين، وإيماناً منا بالدور الهام للمؤسسات الخيرية في تنميـة المجتمـع تم إشـهار المؤسسـة بـوزارة التضامن الاجتماعي حتى نتمكن من خدمة من يعيشون تحت خط الفقـر بشكل أفضل، وقام الوفد المصرى الأمريكى بزيارة مراكز إسنا والطود والأقصر، وقاموا ببناء عدة منازل بأيديهم ومساعدة 135 أسرة أشد احتياجا ورسم البسمة على وجه 600 طفل.

وكان قد شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مساء أمس الخميس، فعاليات البدء فى إعادة إعمار قرية الفارسية بمركز إسنا، وذلك ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقال نائب محافظ الأقصر، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مبادرة متكاملة ومتعددة في أركانِها، وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنسانى، وجاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى، وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.



نائب محافظ الأقصر يستقبل وفد المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية (1)



نائب محافظ الأقصر يستقبل وفد المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية (2)



نائب محافظ الأقصر يستقبل وفد المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية (3)









