مياه أسيوط تتابع تأهيل محطاتها للحصول على شهادة TSM

كتب أحمد حسن

اجتمع اللواء مهندس هشام درة رئيس ل شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، مع المهندس بهاء أبو النجا منسق عام الــ TSM وأعضاء لجنة الـ TSM ، ورئيس قطاع الدعم الفني، ورئيس قطاع المشروعات، لمتابعة تأهيل محطات المياه والصرف الصحى للحصول على شهادة االــ TSM، وتذليل مختلف العقبات التي تحول دون تأهيل كافة محطات المياه والصرف الصحي للحصول على شهادة الــ TSM، الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على كفاءة الخدمة واستدامتها وتميزها.

وعبر رئيس الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن امتنانه بحصول محطات (صدفا المرشحة، وبهيج المرشحة، والنزلة المرشحة ) من تجديد حصولهم على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالي، وجارى مناقشة حصول محطتي (الوليدية المرشحة، والقوصية المرشحة) على الشهادة لأول مرة طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.

كما أوصي "درة"، في نهاية الاجتماع بضرورة عقد اجتماعاً دورياً بصفة أسبوعية لمناقشة ما تم إنجازه في هذا الصدد طبقا للمعايير والإجراءات القياسية الموضوعة للحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بصورة مميزة.