مصرع مسنة عقب تعرضها لصعق كهربائى بساقلته فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت مسنه تبلغ من العمر 65 سنة مصرعها صعقا بالكهرباء وذلك على إثر ملامسة يدها الأسلاك العارية بالمنزل بدائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بوفاة مسنة عقب تعرضها لصعق كهربائى بمنزلها بدائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول مسنه تبلغ من العمر 65 سنة وتقيم دائرة مركز ساقلته إلى المستشفى المركزي " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.



وبسؤال شقيقها ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيامها بالأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابة ظاهرية وأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " ولا توجد شبهة جنائية 00 وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك 0 تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.