وأوضح نوفوجراتز - في حوار صحفي مع مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى - أن قرار الفيدرالى الأمريكي بإجراء أكبر زيادة في معدلات الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ستُدخل الاقتصاد في ركود سريع للغاية، وذلك في قطاعات مختلفة.



وأضاف أن هناك صناعات عديدة تُسرح عمالها، وأصبح الفيدرالى عالقًا في موقف يضطر فيه إلى رفع سعر الفائدة بغية كبح جماح التضخم، حيث بدأ قطاع الإسكان بالفعل في التدهور، ما يشير إلى ركود الاقتصاد الأمريكي.



ووافق صانعو السياسات في البنك المركزي على إجراء زيادة غير عادية في معدل الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75% بأكبر وتيرة لرفع الفائدة منذ عام 1994 بهدف تكثيف جهودها لتهدئة معدل التضخم الذي يحوم حول أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.



وتابع نوفوجراتز، يقول إن الفيدرالي الأمريكي يتجه بالاقتصاد الأمريكي نحو انفجار فقاعى.



وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، خلال جلسة تعاملات اليوم، بمقدار 231 نقطة، بنسبة 0.77%، ليتداول عند مستوى 29695 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 20 نقطة، بنسبة 0.5%، ليتداول عند مستوى 3646 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" بمقدار 22 نقطة، بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 10668 نقطة.