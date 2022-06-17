مزارع يقتل شقيقه الأصغر بطلق نارى لخلاف على الميراث فى كوم أمبو

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد باستقبال مشرحة مدينة كوم أمبو لجثة شاب يدعى "ح.ح" 35 سنة، مقيم بمنطقة عزبة العرب التابعة لمركز كوم أمبو وعليه آثار طلق نارى.

وتبين من التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة هو شقيقه الأكبر "مزارع" وشب خلافات بينهما تسببت فى إطلاق الأخ الأكبر عيار نارى على شقيقه الأصغر، وسقط قتيلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.