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مزارع يقتل شقيقه الأصغر بطلق نارى لخلاف على الميراث فى كوم أمبو

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:32 م
مزارع يقتل شقيقه الأصغر بطلق نارى لخلاف على الميراث فى كوم أمبو إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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فى واقعة تجردت من الإنسانية، لقى شاب مصرعه على يد شقيقه الأكبر فى منطقة عزبة العرب التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعد خلافات بينهما بسبب الميراث.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد باستقبال مشرحة مدينة كوم أمبو لجثة شاب يدعى "ح.ح" 35 سنة، مقيم بمنطقة عزبة العرب التابعة لمركز كوم أمبو وعليه آثار طلق نارى.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة هو شقيقه الأكبر "مزارع" وشب خلافات بينهما تسببت فى إطلاق الأخ الأكبر عيار نارى على شقيقه الأصغر، وسقط قتيلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

 


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