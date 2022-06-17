محافظات مصر تنطلق للتوعية بالتغيرات المناخية استعدادا لـCop27

كتبت منال العيسوى

انطلاقا من استعدادات المحافظات لاستضافة مصر مؤتمر التغير المناخى Cop27، والتأكيد الدائم للقيادات السياسية فى الدولة على أهمية انطلاق الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية وأهمية دور المجتمع المدنى فى التوعية بأهمية التصدى للتغيرات المناخية والتوعية، ضمن فعاليات مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ"، التى انطلقت تحت رعاية وزارة التضامن والمكتب العربى للشباب والبيئة، كثف المجتمع المدنى فى العديد من محافظات مصر مجهوداته لبحث تأثيرات التغيرات المناخية على كل القطاعات.

ففى الإسماعيلية تم عقد ندوة حول تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات الزراعة والصناعة والثروة السمكية، وبحث أسباب وتأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى فى التقدير الكمى لغازات الاحتباس الحرارى وطرق المواجهة، بمشاركة عدد من الباحثين فى المجالات البيئية من جامعة قناة السويس، ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى المجلس القومى للمرأة، وهيئة قناة السويس، وجريدة القناة الإقليمية وإذاعتها كممثل للإعلام المحلى.

وانتهت الندوة بالتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية فى القطاعات المختلفة، والتوقيع على ميثاق شرف التغيرات المناخية، وتعهد أعضائها على حماية البيئة من خلال تشجيع جهود زراعة الأشجار والحفاظ عليها، خاصة أن محافظة الإسماعيلية تحتوى منطقة أشجار تاريخيه وحدائق متنوعة نادرة.

كما تناولت ندوة الإسماعيلية أيضا التوعية بأهمية الإنتاج والاستهلاك المستدام وعدم القاء القمامة وحرق النفايات، مع التركيز على اتباع إجراءات التخفيف من خلال عدم الإسراف فى استخدام الطاقة والبحث الدائم عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوة على الاتفاق على أهمية اشراك الشباب فى كل الأنشطة والفعاليات التى تنظمها المنصة سواء ندوات أو ورش عمل، أو حملات ميدانية لرفع الوعى البيئى لديهم وحثهم على الحفاظ على البييئة.

وفى بنى سويف ‏انطلقت فعاليات حملة "معا لمواجهة التغيرات المناخية نحو بيئة آمنة" تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة للتوعية بالتغيرات المناخية فى مدن وقرى المحافظة، وشهدت الاحتفالية عروض مسرحية وورش عمل للأطفال للتوعية بقضية المناخ واهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقامت المنصة بنشر عدد من رسائل التوعية تناولت مفاهيم تغير المناخ وترشيد الاستهلاك والتحول للطاقات النظيفة.

وفى السويس نظمت الهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية حول تأثير التغيرات المناخية والقطاع الريفى بجمعية قرية عامر لتنمية المجتمع، تناولت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الريفي وعلى الزراعة، وعلى انواع المحاصيل الزراعية كذلك تأثير المناخ على تكوين التربة ودرجة خصوبتها.

كما تناولت الندوة أيضا تعزيز قدرات المرأة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تمكين المرأة بالكامل مع نظم تقليل المخاطر بتعزيز معرفة المرأة وقدرتها على الاستعداد لمواجهة الكوارث المتوقعة بما سينعكس على النظام الصحي لها بالإضافة إلى تحسين مستوى إتاحة المعلومات والرصد، مع الإشارة إلى أهمية نشر التوعية البيئة ومساعدة السيدات القائمات على مشروعات بتحويل مشروعاتهم إلى مشروعات صديقة للبيئة، كذلك التركيز علي الدور الذي تلعبه المرأة في ترشيد الاستهلاك وحماية البيئة وإدارة مواردها ودورها فى تغير سلوك أفراد أسرتها للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفى الفيوم نظمت إحدى الجمعيات عددا من الأنشطة بهدف رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى وعلاقته بالتغيرات المناخية، وذلك فى إطار مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27.

وقامت المنصة بتنظيم زيارة ميدانية لأكثر من 35 شابا وفتاة من المحافظة المهتمين بالمحميات الطبيعة، لزيارة محمية وادى الريان، والتعرف على أهم المعالم والأنشطة الخاصة بالمحمية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع إدارة محمية وادى الريان.

وتمت زيارة جبل المدورة والتعرف على طبيعة المنطقة وقاموا بزيارة منطقة الشلالات والتعرف على اهم انواع الطيور الموجودة بالمحمية والمهاجرة اليها وتوقيتات الهجرة ،كما شاهدوا فيلم عن محميات مصر بمركز زوار المحمية، وتم التأكيد على الحضور خلال الجولة بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي بوجه خاص والبيئة بوجه عام للأجيال القادمة.