ماكرون: الغرب لن يزود أوكرانيا بطائرات ودبابات

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الغرب أجمع على عدم تزويد أوكرانيا بالطائرات والدبابات، ولاسيما الطائرات الهجومية لأن الغرب لن يخوض حربا ضد روسيا.

وقال ماكرون في حديث للصحفيين: "أنت تتحدث عن اتفاقية غير رسمية، لكن هذا هو الموقف الرسمي تقريبا لشركاء الناتو بأننا نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لكننا لن نخوض حربا مع روسيا، وكييف على علم بهذه الاتفاقات".

وأرسلت روسيا مذكرة إلى جميع البلدان الغربية بما فيها الولايات المتحدة، حذرت فيها من تبعات إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى أن أى شحنة أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.