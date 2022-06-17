اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 06:15 ص
أكرم القصاص
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لو بتعاني من نقص الكالسيوم بالجسم.. تناول هذه الأطعمة

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:00 ص
لو بتعاني من نقص الكالسيوم بالجسم.. تناول هذه الأطعمة الكالسيوم
فاطمة ياسر

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يعاني بعض الأشخاص من نقص في نسبة الكالسيوم بالجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية أبرزها التعرض لألم شديد في العظام، وسقوط الأسنان، وأيضا مشاكل في صحة القلب، والتعرض لبعض الأمور المضطربة في المخ.

ولذا يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للحد من الإصابة بنقص نسبته، والتعرض للمضاعفات المرتبطة به، وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-السمسم:
 

من المعروف أن السمسم يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا يمكنك تناوله للحصول على فوائد الكثيرة وامداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها كالنحاس، والحديد والمنجنيز.  

-الزبادي:
 

يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا يمكنك تناول كوب منه يوميا، فهو يعمل على تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة القلب، وتحسين الجهاز الهضمي.

-السردين:
 

يعد من أنواع الأسماك الغنية بالكالسيوم، ولذا تناولك له يعد خيارا رائعا للحصول على الكالسيوم.

-البقوليات:
 

تحتوي عي نسبة عالية من الكالسيوم، ومنها الفول والفاصوليا البيضاء واللوبيا، والعدس، والحمص، ولذا يمكنك تناوله للحصول على فوائده الكثيرة.

-المكسرات:
 

من المعروف أن المكسرات تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، والسبب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومن ضمنها الكالسيوم، ولذا يمكنك أخذ حفنة يومية منه يوميا.

 


الكالسيوم

أطعمة غنية بالكالسيوم

أطعمة تحتوي علي الكالسيوم



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