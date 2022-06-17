لجنة من الأقصر تتابع تحديد وتنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، بدء عمل لجنة من ديوان المحافظة، بالمرور ميدانياً على أرض الواقع، لتحديد وتنظيم ساحات انتظار المركبات بالشوارع والأماكن التي سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظة، تنفيذاً للقانون 150 لسنة 2022، وذلك في إطار جهود محافظة الأقصر للتيسير على المواطنين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بسرعة تشكيل لجنة مركزية لتنظيم انتظار المركبات وتيسير الحركة المرورية في الشوارع، والقضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات، وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة.



وتم تشكيل تلك اللجنة برئاسة الدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وعضوية كل من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمقدم شريف حلمي رئيس عمليات مرور الأقصر، والمهندسة نورا عثمان مدير إدارة الاستثمار ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومحمد أحمد مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأيمن حسين رئيس حي وسط وحسن عبده رئيس حي جنوب، حيث قامت اللجنة وتابعت أعمالها بتحديد بعض الأماكن لانتظار السيارات على أرض الواقع خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق حي جنوب ووسط مدينة الأقصر وعددها حوالى 7 أماكن.



وفي سياق متصل تابعت اللجنة أعمالها، بشأن دراسة إمكانية تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بعربات الطعام ومن المقترح والمنتظر تحديد أماكن انتظارها وعددها 4 أماكن بمنطقة حي شرق ووسط المدينة ، وفقاً لإشتراطات محددة تحددها السلطة المختصة، وذلك تشجيعا من المحافظة لخلق مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.





لجنة من الأقصر تتابع تحديد وتنظيم ساحات إنتظار المركبات بالشوارع (1)



لجنة من الأقصر تتابع تحديد وتنظيم ساحات إنتظار المركبات بالشوارع (2)



لجنة من الأقصر تتابع تحديد وتنظيم ساحات إنتظار المركبات بالشوارع (3)



لجنة من الأقصر تتابع تحديد وتنظيم ساحات إنتظار المركبات بالشوارع (4)



لجنة من الأقصر تتابع تحديد وتنظيم ساحات إنتظار المركبات بالشوارع (5)







