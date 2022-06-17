كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2021

كتب مدحت عادل

تشهد العلاقات المصرية الروسية، تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وهو ما ترتب عليه زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا ، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن تطورات العلاقات المصرية الروسية.



س. كم بلغت حجم الصادرات المصرية إلى روسيا؟ ج. ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 423.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%.



س. كيف تأثرت الواردات المصرية من روسيا بالعلاقات بين البلدين؟ ج. بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.



س. كيف تطور التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال تلك الفترة؟ ج. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3,8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.4 ملياردولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12%.