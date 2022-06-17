كل حاجة بالبيتكوين في السلفادور.. من شراء الطعام لدفع فواتير الغاز في المنازل ..صور

فاطمة شوقى

أصبحت عملة البيتكوين في السلفادور، هي وسيلة الدفع الرئيسية التي يتم بها دفع كل شيء في البلاد، وذلك بعد 9 أشهر من اعتمادها كعملة رسمية في البلاد، حسبما قالت صحيفة "انبيرسيون" الإسبانية.



السلفادور مدينة البيتكوين

ويؤثر الانهيار المستمر الذى يواجه العملات المشفرة وخاصة البيتكوين على المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك حكومة السلفادور، التي قررت أن تستثمر ملايين الدولارات في عملة البيتكوين وجعلتها مناقصة قانونية قبل تسعة أشهر ، مما شجع الناس على استخدامها في معاملاتهم.

ومن الحلى والسندوتشات إلى دفع فواتير الغاز في المنازل ، أصبح الأشخاص في السلفادور يستخدمون عملات البيتكوين لشراء أي شيء في البلاد.



البيتكوين فى السلفادور

وكان قرار الرئيس ناييب بوكيلى بإضفاء الشرعية على العملة المشفرة يعنى من الناحية النظرية، أنه ينبغي الآن قبولها من قبل جميع الشركات، جنبا إلى جنب مع عملة السلفادور الآخرى والدولار الأمريكي، لكن الانهيار الأخير للعملات المشفرة أثار المزيد من الأسئلة حول السياسة ، لا سيما حول استخدام ما يقرب من 100 مليون دولار من الأموال العامة لشراء البيتكوين.



الدفع بالبيتكوين

وأشارت الصحيفة إلى أن الزونتى هي مدينة صغيرة لركوب الأمواج وصيد الأسماك في السلفادور، وهى التي بدأت فيها حركة البيتكوين في البلاد، وتلقت حتى الآن حوالى 350 الف دولار، وهو مبلغ كبير لهذه المدينة والتي تُعرف الآن أيضًا باسم"شاطئ البيتكوين" Bitcoin Beach.

وتواجه التعامل بعملة البيتكوين العديد من الانتقادات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، (IMF) الذى يحث السلفادور على التراجع عن قرارها بطرح مناقصة قانونية لعملة البيتكوين ، بحجة أنها غير مستقرة للغاية كما أن الاقتصاديون المحليون يشعرون بقلق متزايد.



كل شئ بالبيتكوين

ومع ذلك ، أصر وزير السياحة ، مورينا فالديز ، على أن السلفادوريين يثقون في الرئيس بوكيلي ، على الرغم من انخفاض قيمة البيتكوين، وقال "نحن نعلم أن كل قرار من قرارات الرئيس يتم اتخاذه في الوقت المناسب. فالناس لديهم ثقة كبيرة في قراراته وفي كيفية أداء اقتصاد البلاد".