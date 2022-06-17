كردون حديدى حول عقار السيالة المنهار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

وضعت الأجهزة الأمنية كردونا حديديا حول عقار السيالة المنهار بالإسكندرية لمنع مرور المواطنين أسفل العقار، حفاظا على سلامة المواطنين وإخطار النيابة العامة بالبلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قد شهدت بمنطقة السيالة التابعة لحى الجمرك بالإسكندرية، انهيار عقارين قديم وخالى من السكان، دون حدوث أى إصابات أو وفيات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقارين قديم وخالى من السكان بمنطقة السيالة بدائرة القسم دون اصابات.

على الفور انتقلت ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك رفقة رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار كل من العقار رقم 16 و18 بشارع العوامرى بمنطقة السيالة بحى الجمرك وسط المدينة.