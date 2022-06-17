قارئ الملوك والرؤساء.. 10 معلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل فى ذكرى ميلاده

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الجمعة 17 يونيو ذكرى ميلاد علم من أعلام دولة التلاوة ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي والإسلامي، والذى رغم وفاته قبل نحو 44 عامًا إلا أن تراثه ما زال يحافظ عليه "سميعة" القرآن الكريم وما زالت إذاعة القرآن الكريم وكل الإذاعات العربية وقنوات القرآن الكريم تنقل تلاواته، إنه الشيخ مصطفى إسماعيل، الذى ولد في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1905 وتوفى في 26 ديسمبر عام 1978.

"اليوم السابع" يوضح عددا من المعلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل في ذكرى ميلاده على النحو التالى:

1. ولد مصطفى محمد المرسى إسماعيل في مثل هذا اليوم 17 يونيو من عام 1905 فى محافظة الغربية وتحديدًا قرية ميت غزال.

2. حفظ الطفل مصطفى محمد المرسى إسماعيل القرآن الكريم ولم يكن تجاوز 12 عامًا بعدما ألحقته أسرته بكٌتاب القرية.

3. أتم الشيخ مصطفى إسماعيل تلاوة وتجويد القرآن وراجعه وهو في سن الـ16 من العمر على يد الشيخ إدريس فاخر.

4. في عام 1944 أصدر الملك فاروق فرمانا ملكيا بتعيين الشيخ مصطفى إسماعيل قارئًا للقصر الملكى.

5. كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من المعجبين بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته فى التلاوة، واختاره ضمن الوفد الرسمى أثناء زيارته للقدس.

6. زار الشيخ مصطفى إسماعيل القدس عام 1960 وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى فى إحدى ليالى الإسراء والمعراج.

7. كان الشيخ مصطفى إسماعيل على علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والمحلن رياض السنباطى.

8. قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل فى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، حيث زار 25 دولة عربية وإسلامية.

9. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، كما تم تكريمه من عدة دول.

10. توفى الشيخ مصطفى إسماعيل فى 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من التسجيلات والتلاوات النادرة للقرآن الكريم ما زالت تنقلها الإذاعات العربية.